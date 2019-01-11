شاهد: أتراك وهبوا أوقاتهم وأموالهم لرعاية حيوانات الشوارع خلال الشتاء

أونال حكيم، مقاول تركي أسس مكانًا لحماية الحيوانات الضائعة في الشوراع ورعايتها في منطقة بانديك في تركيا. كان دائماً يحلم بإنشاء مثل هذا المركز وهو الآن يهتم بـ 2500 كلب كل يوم خلال الشتاء البارد. في هذا المكان، يتم أيضا علاج كلاب الشوارع الجرحى.

حسن يلماظ هو أيضا مواطن تركي آخر يقضي فترة تقاعده في مساعدة وتغذية حيوانات الشوارع؛ الحيوانات التي لا تستطيع العثور على الطعام في برد الشتاء. في ملجأ "فيلا القطط"، تعيش حوالي 200 قطة خلال فصل الشتاء البارد بالقرب من مدينة بورصة.