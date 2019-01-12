قال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير إن الانفجار القوي الذي وقع صباح السبت في مخبزة تقع بالدائرة التاسعة في العاصمة الفرنسية باريس أودى بحياة رجلي إطفال وسائحة إسبانية. كما أدى الانفجار إلى إصابة 50 شخصا بجروح من بينهم 10 حالات خطيرة.
ارتفاع حصيلة انفجار مخبزة بباريس إلى ثلاثة ضحايا و50 جريحا
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الانفجار الناجم عن تسرب لغاز مباني على بعد مئات الأمتار من مكان وقوعه داخل أحد المخابز وفجر الطابق السفلي بأكمله لمبنى في شارع تريفيز بمنطقة جراند بوليفار التجارية بوسط باريس. وألحق الإنفجار أضرار كبيرة بالبنايات المجاورة التي فضلت السلطات إخلائها بسبب تأثرها واحتمال إنهيارها. وهرعت الشرطة لمكان الذي يأتي مع حلول الاسبوع التاسع لمظاهرت السترات الصفراء.
الشرطة قالت في تغريدة لها إن حريقا شب في أحد المحلات تبعه عدد من الانفجارات، وطلبت من الناس عدم الاقتراب من المنطقة لتسهيل عمل فرق الانقاذ.