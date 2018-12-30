شاهد: إضرام النار في سيارات أمام مقر صحيفة لو باريزيان في باريس

تم إحراق عدد من السيارات يوم السبت 29 كانون الأول/ ديسمبر بالقرب من مبنى صحيفة لو باريزيان في باريس.

ولم يتضح بداية من الذي أحرقهم وما إذا كان مرتبطاً بشكل مباشر باحتجاجات "السترات الصفراء" في فرنسا.