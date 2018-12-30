شاهد: إضرام النار في سيارات أمام مقر صحيفة لو باريزيان في باريس

تم إحراق عدد من السيارات يوم السبت 29 كانون الأول/ ديسمبر بالقرب من مبنى صحيفة لو باريزيان في باريس.
ولم يتضح بداية من الذي أحرقهم وما إذا كان مرتبطاً بشكل مباشر باحتجاجات "السترات الصفراء" في فرنسا.
تم إحراق عدد من السيارات يوم السبت 29 كانون الأول/ ديسمبر بالقرب من مبنى صحيفة لو باريزيان في باريس.
ولم يتضح بداية من الذي أحرقهم وما إذا كان مرتبطاً بشكل مباشر باحتجاجات "السترات الصفراء" في فرنسا.
وأغلق المتظاهرون العديد من الطرق في أنحاء البلاد حيث جابت مجموعات من المحتجين مراكز المدن يوم السبت.
وفي باريس ، حيث تحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف في أوائل كانون الأول/ ديسمبر، قالت الشرطة في وقت مبكر من مساء أمس إنها احتجزت حوالي 57 شخصًا بعد أن خرج 800 متظاهر إلى الشوارع ، بانخفاض ملحوظ للعدد من 109 اعتقالات على الأقل الأسبوع الماضي مع عدد مماثل من المتظاهرين.
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