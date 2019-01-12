اشتباكات في لندن بين متظاهري اليمين المتطرف واليسار خلال مسيرات مستوحاة من حركة السترات الصفراء

اندلعت اشتباكات بين فصائل متنافسة خلال تجمع حاشد مستوحى من حركة السترة الصفراء الفرنسية في لندن السبت. وتدخل ضباط الشرطة لوقف الشجار بين المتظاهرين اليساريين واليمينيين المتطرفين. وهتف مجموعة من المتظاهرين من اليمين المتطرف بشعارات مؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فيما رددت مجموعة أخرى من المتظاهرين اليساريين "حثالة النازية في شوارعنا!" وتظاهر المئات لجلب الانتباه إلى برامج التقشف الحكومي الذي يؤثر على الفقراء بشدة.

وبارتداء سترات صفراء تحمل شعارات مثل "بريطانيا محطمة"، سار المتظاهرون في لندن لمطالبة السياسيين بالتركيز على محنتهم بدلاً من تحويل الإنتباه إلى المشهد المحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.