شاهد: في محمية بورنيو...البشر يعلمون صغار القردة طريقة العيش في الأدغال

في محمية بورنيو في إندونيسيا يتم رعاية المزيد من حيوان الأندانغوتان المهدد بالانقراض بشكل كبير في أكبر مركز لإعادة التأهيل. القردة الكبيرة بكل انوعها تتعرض للتهديد بسبب إزالة الغابات والصيد غير المشروع ، حيث تم إنقاذ العديد من صغار القردة الأيتام بعد نفوق أمهاتهم.

القردة الصغيرة تتمتع بنوع من الحرية في المحمية وهي تقوم بالبحث عن الطعام في مركز إعادة التأهيل. تتراوح أعمارهم بين عامين وأربعة أعوام ويتم رعايتهم من قبل فريق متخصص من مقدمي الرعاية والأطباء البيطريين. لم يعد لديهم أمهات لتعليمهم كيفية العيش بشكل مستقل في الأدغال لذا يقوم البشر بهذه المهمة. فريق الرعاية يعلمهم كيفية استخدام الأدوات للحصول على الغذاء في الأماكن التي يصعب الوصول إليها.

وبداية التسعينيات بدأ الخطر يحدق بهذه القردة وانخفضت أعدادها بنحو الثلثين نتيجة تدمير الغابات.