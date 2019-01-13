زعيم ديمقراطي أمريكي يسعى إلى تخفيف العقوبات عن شركات روسية

قال تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي يوم السبت إنه سيفرض إجراء تصويت قريبا على قرار لرفض قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب بتخفيف العقوبات عن ثلاث شركات روسية لها صلة برجل الأعمال الثري أوليغ ديريباسكا.

وأضاف شومر في بيان صحفي "لقد توصلت إلى أن اقتراح وزارة الخزانة به عوار ولم يحد بشكل كاف من سيطرة ونفوذ أوليغ ديريباسكا على الشركات الثلاثة ويجب على مجلس الشيوخ التحرك لوقف هذه المحاولة المضللة من جانب إدارة ترامب والإبقاء على هذه العقوبات".

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في 20 ديسمبر كانون الأول إنها سترفع العقوبات التي فرضت في أبريل نيسان على النشاط الأساسي لديريباسكا بما في ذلك شركة روسال العملاقة للألمونيوم وشركتها الأم إن+ وشركة يوروسيب إنيرغو للكهرباء مخففة عقوبات أكثر صرامة فرضت منذ ضم روسيا للقرم في 2014.

وبعد الضغط على الحكومات الأوروبية التي التزمت بفرض العقوبات أجلت واشنطن فرض تطبيق هذه العقوبات وبدأت في محادثات مع فريق ديريباسكا بشأن رفع اسمي روسال وإن+ من القائمة السوداء إذا تخلى عن سيطرته على روسال.

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وتظهر وثاق ارتباط ديريباسكا بعلاقات وثيقة مع الكرملين ومع بول مانافورت مدير الحملة الانتخابية السابق لترامب .

وقال أحد أفراد مكتب التحقيقات الاتحادي في شهادة ملحقة بأمر تفتيش صدر في 2017 وكشف النقاب عنها في وقت سابق من هذا العام إنه بعد مراجعة إقرارات ضريبية لشركة يديرها مانافورت وزوجته ظهر حصول الشركة على قرض قيمته عشرة ملايين دولار من شخص روسي قيل إنه ديريباسكا.

وأصر وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين يوم الخميس على أن إدارة ترامب ستواصل المراقبة الصارمة للشركات المرتبطة بديريباسكا على الرغم من قرار تخفيف العقوبات.