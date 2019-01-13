شاهد: موسم حج الهندوس "كومبا ميلا" يحول مدينة براياغراج إلى لوحة عملاقة من الألوان

تحولت مدينة براياغراج الهندية إلى رواق عرض فني مفتوح بعد أن إمتلأت المدينة بمساحات كاملة من الرسومات في إطار الاحتفال بحج الهندوس "كومبا ميلا". رسمت الجدران والجسور والمباني في جميع أنحاء المدينة الشمالية وتحولت إلى لوحة ملونة تمثل مختلف المعتقدات الهندوسية التقليدية وكذلك السياسيين البارزين ونجوم بوليوود والمقاتلين من أجل الحرية.

واستأجرت سلطات المدينة العديد من وكالات الفن لتولي هذه المهمة الضخمة لملء مساحة تقدر بأكثر من 600 ألف متر مربع في المدينة بالتصاميم والرسوم الملونة. ويُسعد هذا المنظر البهي للمدينة العديد من السكان المحليين لأنه يعطي صورة جديدة ونظيفة لها.

ويعتبر "كومبا ميلا"، حج الهندوس الجماعي مناسبة دينية تقليدية يجمع خلالها الهندوس للاستحمام في المياه المقدسة ويتم الإحتفال بها كل أربع سنوات في واحدة من المدن الأربع الواقعة على طول الأنهار المقدسة في الهند. المهرجان يعود لأكثر من ألفي عام ويعد نقطة التقاء للرجل الهندوس المقدس "سادو" الذي يعيش بعضهم في الغابات أو كهوف الهيمالايا.