حديقة حيوانات في كوالا لمبور تحتفل بعيد ميلاد صغير باندا

احتفل العاملون في حديقة الحيوانات الوطنية في العاصمة الماليزية كوالا لمبور بعيد الميلاد الأول لصغير الباندا، الذي لقيت معاملة خاصة بهذ المناسبة، إذ تمتع بقطعة مرطبات مثلجة مكونة من الفواكه والخضر والخيزران. والديسم الصغير هو المولود الثاني لجينغ جينغ وليانغ ليانغ خلال وجودهما في ماليزيا. وتتعرض الحكومة الماليزية إلى انتقادات كثيرة، بسبب نفقات الرعاية المرتفعة والمخصصة لبرنامج الباندا، والذي بدأ في ظل حكومة رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق سنة 2014.