باريس توافق على إقراض بغداد مليار يورو لإعادة الإعمار

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان يوم الاثنين إن بلاده وافقت على إقراض العراق مليار يورو للمساهمة في إعادة بناء المناطق التي دمرها الصراع في السنوات الماضية.

وأدلى لو دريان بتصريحات للصحفيين بعد اجتماعه مع نظيره العراقي محمد الحكيم في بغداد.

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الدوحة مستعدة لاستثمار مليار دولار في العراق

وكان أمير قطر تميم آل ثاني، أكد خلال استقباله الرئيس العراقي، برهم صالح، الخميس الماضي استعداد الدوحة لاستثمار مليار دولار في البنية التحتية في العراق في إطار إعادة الإعمار، واتفق الجانبان على إطلاق خط بحري مباشر يربط ميناء حمد في قطر بميناء أم قصر في العراق بهدف تنشيط التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية.

واشنطن مستعدة للمساهمة في إعادة الإعمار

ومن جهته، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أعلن الأربعاء الماضي عن استعداد بلاده للمساهمة في إعادة إعمار العراق، وخاصة مدنه المحررة من قبضة تنظيم داعش.

وأكد بومبيو أثناء محادثات أجراها في بغداد مع الرئيس العراقي، برهم صالح، حرص واشنطن على إقامة علاقات مميزة مع العراق في مختلف الأصعدة، مؤكدا أن بلاده تعتبر العراق شريكا مهما وستراتيجيا في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.

وقدرت الحكومة العراقية في شهر شباط/فبراير الماضي، وفقًا لدراسة أجراها خبراء عراقيون ودوليون، الحاجة الفعلية لإعادة إعمار البلاد بـ88.2 مليار دولار على مدى 10 سنوات.