شاهد: مدافع المياه لمكافحة التلوث في بانكوك

طريقة غريبة اتبعتها بانكوك لتنظيف الهواء والشوارع من التلوث، باستخدامها مدافع المياه وتوزيع الأقنعة على المارة.

فقد تجاوز مستوى جزيئات الغبار الخطيرة المستوى الآمن، في حوالي 50 منطقة لعدة أيام، بحسب ما قاله أسوين كونموانغ حاكم المدينة، في مؤتمر صحفي يوم الاثنين.

جزيئات الغبار الخطيرة والمعروفة بـ PM 2.5 هي خليط من القطرات السائلة والجزيئات الصلبة التي يمكن أن تشمل الغبار والأوساخ والدخان، وهي من أهم عوامل التلوث المدرجة في قياس جودة الهواء.

وتصنف بانكوك من ضمن المدن العشرة الأكثر تلوثا في العالم، وقد نفذت الأقنعة الواقية من المحال التجارية، مع تزايد الطلب عليها.