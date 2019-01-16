متحولون جنسيا للمرة الأولى على الإطلاق في مهرجان لغسل الخطايا في الهند

في أكبر تجمع ديني في العالم، ولأول مرة على الإطلاق تشارك جماعة "كينار آخارا"، التي تمثل مجموعة من الهندوس المتحولين جنسيا في مهرجان "ماها كومبه ميلا" في مدينة "برايجراج" بولاية أوتار براديش، شمال الهند.

وبعد عقود من الزمن من النضال ضد القوانين والمعتقدات المحافظة، حققت لاكسمي نارايان تريباثي إنجازا كبيرا.

وتقام خلال الإحتفال الصلوات الهندوسية والتي تُدفع رسوم محددة لها لتحقيق الأماني إضافة إلى الإستحمام في مياه نهر الغانج المقدس، للاعتقاد بأنه يغسل الخطايا .