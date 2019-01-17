شاهد: تمساح عملاق يهاجم سيدة إندونيسية ويقتلها

قتلت سيدة اندونيسية بعدما هاجمها تمساح ضخم فى جزيرة سولاويسى. وقالت السلطات ان ديزي تاو التي كانت تشغل منصب رئيسة مختبر في مزرعة في ميناهاسا في شمال سولاويزي تعرضت لهجوم تمساح يبلغ طوله 4.4 متر يوم الخميس الماضي وقتلت على الفور. وقال مسؤولون محليون إن التمساح العملاق كان موجودا في صندوق. وعثر على جثة ديزي تاو التي تبلغ من العمر 44 عاما في صباح اليوم الموالي. وقالت روندنيجان ان التمساح الذي يدعى ميري تناول يد المرأة ومعظم بطنها. ويعد الأرخبيل الإندونيسي، موطن لمجموعة واسعة من الحياة البرية بما في ذلك العديد من أنواع التماسيح التي تهاجم وتقتل البشر بانتظام.

وفي أبريل/نيسان 2016، قُتل سائح روسي هاجمه تمساح في جزر راجا أمبات الشهير بالغوص في شرق الأرخبيل.