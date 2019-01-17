شهد أحد المباني الجامعية في مدينة ليون الفرنسية انفجاراً ضخماً هذا الصباح سببته ثلاث أسطوانات غاز.
شاهد: انفجار قوي في جامعة في ليون الفرنسية سببته أسطوانات غاز
والحرم الجامعي الذي شهد الحادثة في التاسعة من صباح اليوم الخميس، يقع في منطقة فيلوربان، ويتبع لجامعة ليون الأولى المتخصصة بالعلوم والتي قالت على حسابها على تويتر إن الوضع تحت السيطرة لكن العمليات ستستمر خلال النهار للتأكد من عدم اشتعال أي حرائق لاحقة.
وبحسب موظفة في الجامعة فإن انفجاراً قوياً متبوعاً بانفجارين أخف، سمعوا في الحرم الجامعي.
وتم تخزين أنابيب الغاز على سطح المبنى من قبل شركة مقاولات كانت تقوم بأعمال عزل مائي.
وقد أسفر الحادث عن إصابة واحدة.
للمزيد على يورونيوز:
العثور على رضيع حي تحت أنقاض عقار بعد انفجار غازي في روسيا
بالفيديو: انهيار واجهة مبنى في روسيا جراء انفجار ناجم عن تسرب للغاز