قوات سوريا الديمقراطية تتعهد بتصعيد العمليات ضد الدولة الإسلامية

تعهدت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة يوم الخميس بتصعيد الهجمات على فلول وخلايا تنظيم الدولة الإسلامية وذلك بعد يوم من هجوم أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين في شمال سوريا.