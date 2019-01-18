شاهد: رضيعة تسقط منتصف طريق مزدحم وراهبات يعزفن الروك أمام البابا!

أهم وأغرب لقطات الأسبوع من يورونيوز ..رضيعة تسقط منتصف طريق مزدحم، وراهبات يعزفن الروك أمام البابا

رضيعة على قارعة الطريق

رضيعة ضمن كرسيّها الخاص، يعثر عليها سائقو سيارات وسط طريق مزدحم في مينيسوتا الأمريكية، وأصيب شهود عيان بالصدمة، فيما قالت الشرطة إن الطفلة سقطت من سيارة والدتها دون أن تنتبه الأخيرة

ثلوج وانهيارات جليدية

وفي الفيديو المرفق أيضاً، ثلوج متراكمة من جراء انهيارات جليدية في النمسا وتحديداً منطقة جبال الألب، بالقرب من أحد المنتجعات في مدينة رامساو خلال عطلة نهاية الأسبوع.

سفينة الفضاء في القرم

وفي مدينة ألوشتا في القرم مركز ترفيهي يحاكي سفينة فضاء ومستوحى من الخيال العلمي، يطلق عليه "حراس الإمبراطورية".

احتفال هندوسي

كما نشاهد ضمن أهم لقطات الأسبوع ملايين الهندوس يحتفلون بـ "مهرجان القدر"، حيث ينزلون بقيادة رجال دين هندوس عراة يغطي أجسادهم الرماد، في مياه أنهار الغانج ويامونا وساراسواتي الباردة والمتجمدة.

روك أند رول أمام البابا

ونختتم مختاراتنا من حفل لفرقة روك أند رول أمام البابا فرانسيس في بنما. وتحظى الفرقة بكثير من الاهتمام والشهرة ليس فقط بسبب موسيقاها بل لكونها فرقة مؤلفة من راهبات يانعات من من تشيلي واليابان والصين والإكوادور وكوستاريكا، يغنين الأغاني الدينية على وقع موسيقى الروك!