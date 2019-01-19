شاهد: أمستردام تكتسي بأبهى حلة في اليوم الوطني للتوليب

احتفل الهولنديون اليوم السبت بيومهم الوطني لزهرة التوليب في ميدان دام بالعاصمة أمستردام الذي اكتسى بالألوان المختلفة للزهرة الخلابة.

وتم إنشاء حديقة خاصة تحوي على أكثر من 200 ألف زهرة توليب على مساحة 2500 متر مربع بالميدان احتفالاً بالمناسبة.

وتمت دعوة الحاضرين إلى اقتناء ما يودون من الزهور ذات الألوان المختلفة في حضور متخصصين في زراعة التوليب ساعدوا المحتفلين على تكوين أفضل الباقات مما هو معروض.

وتعد هولندا أكبر منتج لزهور التوليب في العالم كما انها تصدره إلى أكثر من 100 دولة حول العالم.

إقرأ أيضاً:

شاهد: احتجاجات في هولندا بسبب بابا نويل

الصين تنظم مهرجانا سنويا لزهرة الياسمين

شاهد : جمال الأزهار الملونة في سهل كاستيلو تشيو الإيطالي