شاهد: اصطدام حافلتين في بوليفيا يخلف 22 قتيلا وعشرات الجرحى

اصطدمت حافلتا نقل ركاب ببعضهما في بوليفيا، ما أدى إلى مقتل 22 راكبا وجرح 37 آخرين. وقد نقل الجرحى إلى أقرب المستشفيات لتلقى الاسعافات اللازمة. ووقع الحادث على طريق مؤدية إلى مدينة شالاباتا، البعيدة حوالي 250 كيلومترا عن العاصمة لاباز. وقال مسؤول في شركة نقل "أورور"، إن الحادث وقع بسبب الافراط في السرعة، بينما كانت إحدى الحافلتين قادمة من الطريق المقابل. وتعد حوادث المرور الدامية أمرا شائعا في بوليفيا، حيث الطرقات السيارة الضيقة تلف السلاسل الجبلية، قرب أودية سحيقة.