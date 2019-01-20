شاهد: صور الأسبوع في 60 ثانية

*جنود نمساويون يجرفون الثلج من فوق سطح بيت إثر تساقطات كبيرة للثلوج في ورفينوينغ. النمسا – يناير 2019. رويترز/ليونارد فوجر.

*مسيرة شارك فيها عشرات الأشخاص ضد العنف والكراهية غداة الهجوم القاتل على عمدة مدينة غدانسك البولندية بأول أداموفيتش، الذي طعن في غدانسك في مسرح حدث خيري عام في العاصمة وارسو. بولندا –14 يناير/ كانون الثاني 2019. أجنسيا غازيتا/ديفيد زوكوفيتش عن طريق رويترز.

*عنصر من قوات الأمن الكينية يحرس أشخاصا تم إجلاءهم من مسرح تفجيرات وإطلاق نار في مجمع فندق "دوسيت" في العاصمة نيروبي. كينيا - 15 يناير/ كانون الثاني 2019. رويترز/توماس موكويا.

*تلاميذ يمنيون ينظرون إلى الأضرار التي لحقت بمدرستهم، جراء الحرب المستمرة جنوب غربي مدينة تعز. اليمن – 17كانون الأول/ديسمبر 2018. رويترز/أنيس مهيوب.

*معارضة لمغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي (البريكسيت) ترفع بالونات هوائية أمام مقر مجلس العموم البريطاني في لندن. بريطانيا – 15 كانون الثاني/يناير 2019. رويترز/توبي ميلفيل.

*تساقط الثلوج خلال عاصفة "جيا" على البيت الأبيض، في ظل إغلاق حكومي جزئي أضحى هو الأطول في تاريخ الولايات المتحدة في واشنطن. الولايات المتحدة – 13 يناير/كانون الثاني 2019. رويترز/كارلوس باريا.

*محتج يشير بديه وهو يحمل بيده الأخرى كلبا، أمام كوخ يحترق خلال احتجاجات وقعت في العاصمة هراري. زمبابوي - 14 كانون الثاني رويترز/فليمون بولاوايو.

*عرض للألعاب النارية فوق كنيسة سانت سافا ومعلم كاراديورديز، خلال احتفالات المسيحيين الأورثودكس في العاصمة الصربية بلغراد، برأس السنة الجديدة. صربيا - 14 يناير/كانون الثاني 2019. رويترز/جردي كوجادينوفيتش.

*مهاجرون تم اعتراضهم في عرض المتوسط يترجلون من أحد زوارق الإنقاذ فجرا في ميناء مالاقا جنوبي إسبانيا. 15 كانون الاثني/يناير 2019. رويترز/جون نازكا.

*متطوعون يعدون أطباقا من الأرز كإهداء لإله الشمس لدى الهندوس، خلال احتفالات "بونغال" على طريق في مومباي. الهند 15 كانون الثاني/يناير 2019. رويترز/فرنسيس ماسكارناس.