شاهد: مئات القتلى في إندونيسيا جراء مد بحري أعقب انفجارا بركانيا

تسبب ثوران بركان أناك كراكاتوا في إندونيسيا في مد بحري، أدى إلى مقتل 426 شخصا على الأقل الأسبوع الماضي، فيما اعتبر 23 آخرين في عداد المفقودين، وتم إجلاء 40 ألف شخص خشية وقوع مد بحري آخر. وقد فقد البركان نسبة الثلثين من ارتفاعه، إثر الانفجارات التي تسببت في الأمواج القاتلة، عندما سقط جزء من فوهة البركان بحجم 170 مليون متر مكعب تقريبامن كتل الصخور والتراب في المحيط بعيد الانفجار، ما أدى على المد البحري ليل السبت. وأضحى ارتفاع الجبل البركاني 110 أمتار، بعد أن كان 338 مترا.