شاهد: أرشيف لحفظ أعمال فنية تمرّدت على الشيوعية في المجر

كاميرا يورونيوز زارت إحدى الرسوم الجداية الموجودة بشقة عادية في العاصمة بودابست، هذه اللوحة الفنية التي تضج بالألوان تحمل قيمة فنية وتاريخية كبيرة، لأنها كانت تشكل تحدّ للقواعد الصارمة التي فرضتها الشيوعية في حقبة خلت من تاريخ البلاد. تعود اللوحة إلى العام 1971، وهي من تنفيذ الفنان يورجيه كيميني، وتصور شخصيات ورموزا اشتهرت خلال حقبة الستينات. وهي جزء من آلاف الأعمال التي تحدت الفن الرسمي في المجر خلال تلك الحقبة.

قاعدة بيانات ضخمة أنشئت من أجل المحافظة على هذا النوع من المواد الثقافية التي وقفت في وجه الديكتاتورية الشيوعية في شرق أوروبا. وتضم نحو 150 ألف صورة وتسجيل وملصق وكتاب ومخطوط. جوليا كلانيتزاي، مؤسسة ومديرة مركز "أرتبول" أخبرتنا قائلة: "أرتبول هو أكبر أرشيف يحتوي على مثل هذه المواد في المجر، وربما في أوروبا الشرقية وحتى في أوروبا عموما. تاريخ الفن في هذه الفترة، والأحداث الفنية غيرُ الرسمية، وكذلك المعارض والعروض والحفلات الموسيقية البديلة، وحتى الحفلات الموسيقية الجادة، كل هذه النشاطات لم تكن لتُعرف لو أننا لم نحافظ على وثائق منها".

شاهد أيضا: طرد نائبين مجرييْن من مبنى الإذاعة الوطنية بالإكراه