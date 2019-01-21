شاهد: نسيجُ "العملاتِ الورقية" مادّةُ رئيسة في لوحات فنانة أوكرانية

"كنت أسير في شارع، خلف البنك الوطني بالمدينة، ورأتهم يمزقون العملات الورقية، كان هناك سيارة مخصصة للتخلص من تلك العملات التي تحوّلت بعد تقطيعها إلى شرائط صغيرة، ألقيت عند قارعة الطريق"، هكذا قالت الفنانة الأوكرانية ياروسلافا تكانشوك عندما بدأت الحديث عن لوحاتها الفنية.

ألهم "نسيج" ورق العملات (الشرائط الملونة الصغيرة)، الفنانة تكانشوك، فكان أن أصبح ذاك النسيج المادة الرئيسة في لوحاتها الفنية، فقد حوّلت آلة التقطيع العملات إلى "نسيج" ورقي يملك سحراً خاصاً، مصدره القيمة التي كانت تحملها الورقة النقدية قبل تقطيعها، وربما كانت الألوان الجميلة التي تزيّن العملة، أو لربما كان نوع الورق الخاص الذي صنعت منه تلك العملات.

فنّ يحمل فلسفة العملة على اعتبار أنها "معادل" للقيمة، وأن الغاية من تحصيلها هو إشباع رغبات مالكها، وفق هذا المنطق استخدمت الفنانة الأوكرانية ذاك النسيج الورقي لتنفيذ أعمالها الفنية التي تجلت فيها مفاهيم تتعلق بالمال وقيمته وإهداره ودوره في الفن والحياة..

الفنانة تكانشوك تعرض أعمالها الفنية في معرض "أيكون آرت" منذ عامين، وتبيع لوحاتها بأسعار تبدأ من 65 يورو (84 دولار أمريكي).

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