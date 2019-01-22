محاولة خطف طائرة روسية وتحويل وجهتها إلى أفغانستان

طالب أحد ركاب طائرة متوجهة إلى موسكو الثلاثاء، أن يحول الطيار الوجهة إلى أفغانستان.

وبحسب وكالة انترفاكس، فالطائرة تابعة لشركة إيروفلوت الروسية كانت متوجهة من سورغوت إلى موسكو، وعلى متنها 69 راكبا وطاقمها السبعة.

وبحسب مصادر من قسم مراقبة الحركة الجوية، فقد طالب أحد الركاب بتغيير وجهة الطائرة والتوجه إلى أفغانستان، وهو ما جعل الطيار يغير وجهتها، لتهبط في مدينة خانتي مانسيسك، بعد أن أقنع أفراد الطاقم المسافر بضرورة التوقف في المطار للتزود بالوقودـ، وهو ما أدى إلى تأخر موعد وصولها إلى موسكو عند الساعة 16:20.

متحدث باسم مطار سورغوت قال إن المعلومات المتوفرة تؤكد أن الطائرة غادرت بأمان.

أماالرجل الذي طالب بتغيير مسار الطائرة، فتفيد المعلومات بأنه روسي يدعى بافل، ويبلغ من العمر 41 عاما، سجله الجنائي مليء بالسوابق، حيث حوكم بتهم السرقة والمخالفات المرورية وعدم دفعه النفقة.

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