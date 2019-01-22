شاهد: انتشال عشرات الحاويات من قاع البحر في هولندا بعد شهر من فقدانها بسبب العاصفة

بعد مرور أكثر من أسبوعين على فقدان سفينة شحن ل 291 حاوية في المياه بسبب عاصفة قبالة الساحل الشمالي الغربي لهولندا، بدأت الآن عمليات لانتشال العشرات من تلك الحاويات من قاع البحر، في عملية قد تستغرق شهورا تبعا لأحوال الطقس، بحسب ما يقوله جاكو باس وهو من خفر السواحل الهولندية.

ومن بين البضائع المفقودة سيارات وألعاب أطفال ومصابيح كهربائية وأجهزة تلفزيون مسطحة. وتضم المفقودات أيضا حاويتين تحتويان على براميل مغلقة من البيروكسيد العضوي، وهو مركب سام وقابل للاشتعال.