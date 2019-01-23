مقتل جندي في انفجار سيارة ملغومة قرب كركوك بالعراق

ذكر الجيش ومصدر أمني عراقي أن جنديا قتل وأصيب ما لا يقل عن اثنين، في انفجار سيارة ملغومة ببلدة في الشمال قرب مدينة كركوك يوم الأربعاء.

وقال الجيش العراقي في بيان إن أحد المنتسبين لقوات الأمن قتل. وأبلغ مصدر أمني رويترز بأن جنديين آخرين على الأقل أصيبا.

وأضاف الجيش أن مفجرا انتحاريا اقتحم بسيارته الملغومة نقطة تفتيش أمنية، عند مدخل بلدة الرياض على بعد 40 كيلومترا جنوب غربي كركوك. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن متشددي تنظيم داعش ينشطون في هذه المنطقة.

وأعلن العراق النصر على التنظيم المتطرف في ديسمبر/كانون الأول 2017 بعد قتال دام عامين، بيد أن التنظيم يواصل شن هجمات على قوات الأمن في أنحاء البلاد. ووقع هجومان آخران على الأقل بسيارتين ملغومتين منذ بداية يناير/كانون الثاني.

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