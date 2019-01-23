من إسبانيا إلى السعودية.. مهرجان "تحدي" الثيران قريبا في المملكة

سان فيريمينس من إسبانيا إلى السعودية.

أعلنت السلطات السعودية الثلاثاء عن نيتها تنظيم مهرجان الركض مع الثيران كذلك الذي تقيمه إسبانيا كل سنة في مدينة بامبلونا وأشارت إلى أن الحيوانات التي ستشارك في التظاهرة موجودة في البلاد لكن سيتم لاحقا اختيار المدينة التي ستشهد الحدث.

وقال تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في هذا الصدد: سننظم مهرجانا لتحدي الثيران لكن علينا تحديد المكان. لقد جلبنا الحيوانات والخبراء الإسبان لانطلاق الحدث لكن لا زلنا نفكر في المدينة التي سيقع الاختيار عليها.

ولم يعط آل الشيخ أية تفاصيل عن هوية الخبراء الإسبان المتواجدين في السعودية ولاعن الجهة التي جُلب منها قطيع الثيران التي ستشارك في التظاهرة التي أطلق عليها اسم "تحدي الثيران" بحسب ما جاء في تغريدة لحساب سعودي رسمي يحمل عنوان "مشاريع السعودية"

ويحظى مهرجان سان فيرمينس بشهرة عالمية في إسبانيا حيث يأتي المشاركون من كل أنحاء العالم لاعتراض طريق الثيران وهم يرتدون زيا أبيض ووشاحا أحمر يزينون به رقبتهم وغالبا ما يدور المشهد في طرق طولها 800 متر.

ولم يذكر القائمون السعوديون على المشروع أي تفاصيل بشأن القيود التي قد تفرض على الملابس التي يرتديها المشاركون في الحدث بالمملكة.

ويأتي الإعلان عن مهرجان الركض مع الثيران أو تحدي الثيران كما سُمي في السعودية ضمن مجموعة من المشاريع الترفيهية التي أعلن عنها رئيس هيئة الترفيه والتي ستحتضنها السعودية في الشهور المقبلة.

هذه المشروه قد أثار ردود فعل متباينة على مواقع التواصل السعودي حيث دعا مغردون تحت وسم "إلغاء تحدي الثيران" إلى عدم تنظيم التظاهرة لما فيها من تعذيب للحيوانات.