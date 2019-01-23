فنزويلا: زعيم المعارضة ينصّب نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد وترامب يعلن الاعتراف الأمريكي به

نصّب زعيم المعارضة الفنزويلية ورئيس برلمان البلاد خوان غوايدو اليوم الأربعاء نفسه رئيساً موقتاً للبلاد مما يزيد من الضغط على الرئيس نيكولاس مادورو في ظل المظاهرات العارمة التي خرجت ضده في شوارع العاصمة كراكاس.

وزاد من الضغط على مادورو الاعتراف الرسمي الأمريكي الفوري بغوايدو كرئيس لفنزويلا.

كما أعلنت كندا عن نيتها الاعتراف به بشكل رسمي.

وعلى الرغم من إطلاق قوات الشرطة لقنابل الغاز مسيل للدموع في وجه المتظاهرين إلا أن ذلك لم يمنع استمرار تدفقهم بشوارع شرق العاصمة الیوم الآربعاء.

وهتف المحتجون ضد مادورو مطالبين إياه بالاستقالة ومعترفين بغوايدو رئيساً لفنزويلا.