فيديو: أعمال بانكسي تُعرض في البرتغال للمرة الأولى

للمرة الأولى على الإطلاق، تشهد البرتغال معرضا لأعمال الفنان الإنجليزي بانكسي والذي اشتهر برسومات الغرافيتي وصوره التي تحمل رسائل سياسية وثقافية وأخلاقية، ويستمر المعرض والذي تم افتتاحه منذ أيام حتى تاريخ 31 مارس.

وإلى جانب بانكسي، يشمل المعرض 44 صورة كبيرة الأبعاد التقطها المصور باري كاوستن والذي يعد المصور الرسمي لأعمال بانكسي، وسيشتمل المعرض على العديد من الأعمال الفنية للفنانين البرتغاليين الشباب، مما سيعزز الأسماء الجديدة في مشهد فن الشارع.

تتابعون أيضا على يورنيوز:

بعد ترشحه للأوسكار..نادين لبكي تقول "كفرناحوم مغامرة غيرت حياتنا"

شاهد: الثلج يكسو شلالات نياغارا الأمريكية ويحولها إلى جليد