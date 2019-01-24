فيديو: اشتباكات بين المتظاهرين ورجال الشرطة في فنزويلا

خرج آلاف المتظاهرين في فنزويلا اليوم الأربعاء 23 يناير/كانون الثاني إلى الشوارع للمطالبة باستقالة الرئيس نيكولاس مادورو، الذي شهد عهده انهيارا اقتصاديا وتراجعا للديمقراطية، وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على الإنترنت نشوب اشتباكات بين المحتجين الغاضبين ورجال الشرطة في العاصمة كاراكاس.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم اعترافه برئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو، الذي ينتمي إلى معسكر المعارضة، رئيسا انتقاليا لفنزويلا، داعيا الدول الغربية إلى الاعتراف بغوايدو رئيسا بالوكالة للبلاد.