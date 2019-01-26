ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار أحد السدود في البرازيل إلى 34 قتيلا على الأقل

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار أحد السدود في البرازيل إلى 34 قتيلا بحسب مصدر لمصالح المطافئ لكن الحصيلة مرشحة للارتفاع لأن مئات العمال لا يزالون في عداد المفقودين. إذ يوجد هناك نحو 200 مفقود لم يعرف مصيرهم حتى الآن.

ويوجد السد بمنجم للحديد تابع لشركة فالي التي كانت أيضا مسؤولة مع شركة أخرى عن إدارة سد آخر شهد حادثا هو الآخر قبل أكثر من ثلاث سنوات ما أدى حينها لمقتل 19 شخصا على الأقل.

وقال صاحب الشركة إن نحو 300 عامل كانوا في المنطقة لحظة وقوع الحادث وأغلبهم كان يتناول أثناء طعام الغداء وحتى الآن، لم يعرف مصير إلا 100 منهم .

وقد طالت الأوحال التي ترتبت عن انهيار السد أجزاء في فيلا فورتيكو قرب مدينة برومانيو وقد طُلب من بعض الأهالي أن يخلو منازلهم الواقعة في مناطق منخفضة.