أكثر من 200 مفقود.. شاهد آثار كارثة انهيار أحد السدود في البرازيل

أظهرت صور التقطت من الجو مشاهد مرعبة لكارثة انهيار سد لحجز المخلفات في ولاية ميناس جيرايس في البرازيل الجمعة ما خلف حتى الآن تسعة قتلى على الأقل ونحو 200 مفقود ما يشي بأن حصيلة الضحايا ستكون على الأرجح أكبر بكثير مما قد تم الإعلان عنه حتى الآن.

ويوجد السد بمنجم للحديد تابع لشركة فالي التي كانت أيضا مسؤولة مع شركة أخرى عن إدارة سد آخر شهد حادثا هو الآخر قبل أكثر من ثلاث سنوات ما أدى حينها لمقتل 19 شخصا على الأقل.

وقال صاحب الشركة إن نحو 300 عامل كانوا في المنطقة لحظة وقوع الحادث وأغلبهم كان يتناول أثناء طعام الغداء وحتى الآن، لم يعرف مصير إلا 100 منهم .

وقد طالت الأوحال التي ترتبت عن انهيار السد أجزاء في فيلا فورتيكو قرب مدينة برومانيو وقد طُلب من بعض الأهالي أن يخلو منازلهم الواقعة في مناطق منخفضة.

وينتظر أن يزور الرئيس جايير بولسونارو المنطقة يوم السبت للوقوف على حجم الكارثة.