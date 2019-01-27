السعودية تسعى لجذب 427 مليار دولار من خلال برنامج صناعي

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن المملكة تسعى لجذب استثمارات بقيمة 427 مليار دولار في السنوات العشر القادمة، من خلال برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية.

وأضاف الفالح القول إنه سيتم يوم الاثنين طرح مشاريع جاهزة للتفاوض، من خلال غرف الصفقات تفوق قيمتها 70 مليار ريال، في إطار البرنامج الذي يهدف إلى تعزيز قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة واللوجيستيات.

وقال الفالح إن المملكة تعتزم في مرحلة لاحقة أن تعلن عن مشروعات، في القطاعات العسكرية وقطاعات الكيماويات والمشروعات الصغيرة بقيمة 50 مليار دولار، ولم يذكر إطارا زمنيا.

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وتابع الفالح قائلا: "ما يطمح البرنامج استقطابه هو تريليون و600 مليون ريال من الاستثمارات"، مشيرا إلى أن هذا هدف طموح جدا لكنه سيكون على مدى عشر سنوات، ومن ثم سيكون هناك متسع من الوقت لتنفيذه.

وقال وزير النقل نبيل العامودي في المؤتمر الصحفي إن البرنامج سيدشن 60 مبادرة لقطاع اللوجيستيات، بينها خمسة مطارات جديدة و2000 كيلومتر من السكك الحديدية، وأضاف إنه من المأمول أن يسهم قطاع اللوجيستيات بمبلغ 221 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، بحلول عام 2020.