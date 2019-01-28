أكثر من 80 ألف متظاهر من أصحاب السترات الصفراء في فرنسا للأسبوع الحادي عشر

شهدت احتجاجات أصحاب السترات الصفراء المناهضة للحكومة في فرنسا خلال أسبوعها الحادي عشر صدامات مع عناصر الشرطة في مدن عدة، حيث تظاهر السبت أكثر من 80 ألف شخص في أنحاء البلاد. ففي باريس أصيب جيروم رودريغز في عينه إصابة خطيرة جراء الإصابة بطلقة مسدس "فلاش بول"، ويعد جيروم أحد وجوه الحركة الاحتجاجية المعروفين، وقد تم فتح تحقيق قضائي في الحادثة. وفي مدينة نانت كسر المحتجون اللوحات الاشهارية، أما في بوردو فقد تم اعتقال نحو 38 شخصا، فيما أكد أحد رموز الاحتجاج وهو ماكسيم نيكول أن المحتجين سينزلون إلى الشارع كلما تطلب الأمر ذلك.