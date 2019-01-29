عقد بقيمة تفوق 600 مليون يورو بين مصر وفرنسا لتطوير مترو القاهرة

أعلنت الرئاسة الفرنسية اليوم، الإثنين، عن توقيع اتفاق مبدئي بين شركة النقل الباريسية والقاهرة من أجل استثمار وصيانة الخط الثالث من المترو في القاهرة، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

ويعتبر الاتفاق على تطوير وصيانة خط المترو في القاهرة واحداً من عدّة اتفاقات تجارية بين البلدين، جاءت على هامش زيارة بدأ بها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى مصر، منذ أمس، الأحد.

وقال بيان الرئاسة الفرنسية "إن شركة النقل الباريسية المستقلة والشركة الوطنية الفرنسية للأنفاق (NAT) وقعتا على اتفاق شراكة مبدئي مع السلطات المصرية لاستثمار وصيانة خط المترو الثالث لمدّة 15 عاما".

ويبلغ سعر الصفقة أكثر من 600 مليون يورو بحسب المصدر نفسه.

ويعيش في القاهرة أقل من 20 مليون نسمة بقليل ولكنها لا تحتوي إلا على ثلاثة خطوط مترو وهي تعاني من أزمة سير خانقة، كما أن شبكة المواصلات العامة فيها قديمة وغير فعالة.

بحسب الرئاسة الفرنسية، إن العقد الذي تم الاتفاق عليه يهدف إلى توسيع الخط الثالث، حيث ستزداد المحطات من 9 موجودة اليوم إلى 34، أما طول الخط فسيزداد من 12 كيلومتراً إلى 41 كيلومتراً.

ويهدف المشروع إلى تأمين تنقلات نحو 1.5 مليون شخص يومياً.

أيضاً عن زيارة ماكرون إلى مصر:

وكان التوقيع على اتفاق بروتوكولي بين مصر وشركة النقل الباريسية قد تمّ خلال زيارة السيسي إلى فرنسا في تشرين الأول – أكتوبر 2017.

وفي المحصلة تمّ التوقيع على نحو 30 عقداً تجارياً واتفاقاً بين باريس والقاهرة اليوم الإثنين.