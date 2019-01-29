شاهد: بلدية تل أبيب تتسلم مفاتيح مسابقة "يوروفيجين" الغنائية

أٌقيم حفل إطلاق برنامج يوروفيجين في تل أبيب، قدمه النجمان آسي عزار، ولوسي أيوب، وسيشاركهما إيريز تال وبار رافايلي، في النسخة 64 من البرنامج، والذي سيقام في تل أبيب أيام 14، 16، و18 ماي المقبل.

18 بلدا سيتنافسون في مرحلة نصف النهائي، للوصول إلى يوم المنافسة الأخير والحصول على فرصة الفوز بمسابقة يوروفيجين للأغاني 2019.

10 دول من كل مجموعة ستستمر للمرحلة المقبلة، حتى الوصول إلى 6 دول ستخوض التحدي في اليوم الأخير للمنافسة، والذي سيعرض على الهواء مباشرة، من معرض إكسبو في تل أبيب يوم 18 ماي القادم.

في الجزء الأول من القرعة، كل مجموعة نصف نهائي ستختار الدول التي ستصوت، حيث ستتمتع بحق التصويت والبث، ومن المتوقع أن تمتلك فرنسا وإسبانيا وإسرائيل، حق التصويت، من ضمن المجموعة الأولى التي ستصوت يوم 14 ماي، بينما ستمتلك إيطاليا وألمانيا وبريطانيا، حق التصويت من المجموعة الثانية.

وفي الجزء الثاني من القرعة، سيتم التصويت للدول التي ستتنافس من ضمن المجموعتين للوصول إلى المراحل المتقدمة.

وقد أشرف على السحب المشرف التنفيذي لمسابقة اتحاد الاذاعات الأوروبية، جون أولا ساند، وتوماس نيديرماير، فمن شركة Digame للتصويت.

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وشارك نائب عمدة لشبونة دوير كورديرو، الذي مثل المدينة المضيفة في العام الماضي.

وتم نقل مفتاح يوروفيجين إلى عمدة تل أبيب رون هولداي، باعتبارها المدينة المضيفة الجديدة.

نقل مفتاح يوروفيجن الرسمي إلى عمدة تل أبيب - يافا، رون هولداي، بمناسبة التسليم الرسمي لاستضافة المهام إلى مدينة Eurovision Song Contest المضيفة الجديدة.

المجموعة الأولى تضم:"سلوفينيا، بيلاروسيا، جمهورية التشيك، قبرص، صربيا، مونتيغينرو، فنلندا، بولندا، المجر،البرتغال، استونيا، سان مارينو، آيسلندا، جورجيا، بلجيكا، أكرانيا، اليونان، أستراليا".

المجموعة الثانية وتضم:"سويسرا، إيرلندا، السويد، النمسا، ملدوفا، لاتيفيا، رومانيا، الدانمارك، أرمينيا، ألبانيا، أذربيجان، مقدونيا، النرويج، روسيا، هولندا، ليتوانيا، كرواتيا، هولندا".