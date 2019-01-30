شاهد: الصين تستعد لإستقبال السنة القمرية الجديدة بالفوانيس والأضواء الملونة

قامت عدة مدن صينية بتزيين شوارعها بالفوانيس والأضواء الملونة للترحيب بالسنة القمرية الجديدة. في مدينة يونتشنغ بمقاطعة شانشى في شمال الصين، عمت الأضواء الزخرفية أرجاء المدينة. وبالإضافة إلى عرض الأضواء تنظم العديد من الأنشطة والعروض مثل الأوبرا المحلية ومعارض التراث الثقافي. وتستمر هذه الفعاليات إلى غاية السادس عشر من الشهر الأول من السنة القمرية الموافق لـ 20 فبراير/نيسان المقبل.

كما أضيئت الحدائق بالفوانيس الشتوية الملونة ما يخلق جواً من عيد الربيع السعيد والهادئ.

مشروع فوانيس عيد الربيع لهذا العام هو الأكبر والأفضل منذ 22 سنة الماضية. المشروع بأكمله صممه وصنعه فريق محترف من مدينة تسيقونغ بمقاطعة سيتشوان في جنوب غرب الصين باستثمارات تبلغ حوالي 4 ملايين يوان.