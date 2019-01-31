اجتماع وزراء خارجية 6 دول عربية في الأردن لبحث التطورات الإقليمية

عقد وزراء الخارجية العرب من مصر والسعودية والكويت والبحرين والأردن والإمارات اجتماعات غير رسمية، حول أحدث التطورات الإقليمية، في منتجع البحر الميت باالأردن يوم الخميس (31 يناير/كانون الثاني).

واستضاف وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي المحادثات، في مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات في السويمة. وقال الصفدي في مؤتمر صحفي إن الهدف من الاجتماع هو مناقشة التعاون، للتغلب على الصعوبات وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. ووصف الصفدي الاجتماع بالمثمر.

واجتمع وزراء الخارجية الزائرون مع العاهل الأردني الملك عبد الله يوم الأربعاء (30 يناير/كانون الثاني).

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