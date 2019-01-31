نايك تطرح حذاء "اير ماكس 270" مثيرا للجدل والسبب.. كلمة "الله" تحت النعل

كلمة الله على أحذية نايك مجددا..

ليست المرة الأولى التي تطرح فيها شركة "نايك" الرياضية الأمريكية أحذية مثيرة للجدل، ففي العام 1997 طرحت الشركة موديل "نايك أير باكين" واستخدمت شعارا يشبه كلمة "الله"، لتعود وتطرح حذاء "Air Max 270" وتثير البلبلة من جديد على مواقع التواصل الإجتماعي في المملكة المتحدة وأماكن أخرى من أوروبا والعالم، بعد أن لاحظ عدد من المستخدمين وجود كلمة "الله" باللغة العربية تحت "النعل"، الأمر الذي وصفه البعض "بالفضيحة الكبرى".

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وأطلقت عريضة قبل أسبوعين على صفحة exchange.org طالب من خلالها المستخدمون الشركة بالتدقيق جيدا على منتجاتها قبل طرحها في الأسواق، وعلى ضرورة إزالة الحذاء بسرعة قصوى، مشيرين إلى أن "نايك" أهانت المسلمين والدين الإسلامي الذي يحث الناس على الإحترام والحب والمساواة"، بعد أن تسبب في أن يداس اسم الله تحت أقدام الناس.

وقد وصل عدد الموقعين على العريضة حوالي 10000 توقيع ، هذا ودعت جهات أخرى معارضة إلى مقاطعة الشركة.

وعلق مستخدم بريطاني يعيش في منطقة برمنغهام، "إن اسم الله سيسحق بالتأكيد، ويتلطخ بالوحول والتراب والقمامة".

وأضاف آخر "إنه عمل شديد الإهانة للمسلمين وللإسلام".

نايك ترد

من جهته، علق متحدث باسم شركة "نايك" أن الشركة تحترم جميع الأديان وتتعامل مع هذه الإحتجاجات بجدية، مضيفا لقد تم تصميم لوغو"اير ماكس" بحيث يعكس فقط العلامة التجارية ، لكن أي معنى آخر أو تشبيه آخر هو أمر غير مقصود من الشركة.