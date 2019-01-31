شاهد: على غرار الأفلام نفق بطول 45 مترا لسرقة بنك في الولايات المتحدة

بدأت الشرطة الفيدرالية الأربعاء، مع الأمن المحلي في ميامي في استكشاف نفق يمر تحت شارع ويتجه نحو أحد المصارف.

مايك ليفيروك المتحدث باسم الـ "أف بي أيه" قال إن المحققين تلقوا بلاغا حول وجود حفرة في أحد الطرق بالقرب من فرع بانك تشيس في ضاحية بيمبورك باينز.

وأضاف:"شاهدت هذا في الأفلام فقط، هذا النفق لا مثيل له".

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وتوصل المحققون إلى بداية هذا النفق، حيث وجدوا مدخلا بالقرب من منطقة مشجرة، كما وجدوا بداخله مولد كهرباء صغير.

ويبلغ طول النفق من مدخله وحتى أقرب نقطة تم الوصول إليها من خلال الحفر إلى 45 مترا.

وقد تم ادخال كلب إلى النفق لتقصي ماذا يوجد فيه، حيث لم يتم العثور على شيء، ولم يتبين أيضا متى تواجد فيه من قام بحفره آخر مرة، كما لم تعلن الشرطة عن حدوث سرقة في البنك.