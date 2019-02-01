شاهد: عربات على سكك الحديد "تنافس" القطارات في الفلبين

يتوجه آلاف الفلبينيين من الموظفين والطلبة للعمل يوميا، إلى العاصمة مانيلا مستعملين سكك الحديد، ليس بركوب القطار، وإنما بركوب عربات خشبية يدفعها أصحابها براكبيها يدويا. ويقبل الناس على هذه العربات تجنبا لزحمة وسائل النقل على الطرقات الرئيسية. ويعمل أصحاب العربات الذين يقارب عددهم المائة، على الخط الحديدي لمسافة 28 كيلومترا، وينقلون الزبون مقابل 20 سنتا، ويقولون إن دفع العربات لنقل المسافرين هو العمل الوحيد الذي يمكن ممارسته في منطقتهم، معرضين حياتهم لخطر امكانية الاصطدام بالقطارات.

ويصل الدخل اليومي للعامل الفلبيني إلى نحو 10 دولارات. وقد أهملت سكك الحديد في الفلبين، كما أن الكوارث الطبيعية قلصت من فعاليتها إلى الثلث.