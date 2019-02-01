اليمن: غارة لطائرات التحالف السعودي على موقع للطائرات المسيرة شرق صنعاء

شن التحالف السعودي غارة على موقع شرق العاصمة اليمنية صنعاء يشته في استخدامه من قبل الحوثيين لتخزين طائرات مسيرة بحسب ما ذكرته الوكالة السعودية للأنباء. وقال العقيد تركي المالكي أن القصف يأتي في سياق عملية عسكرية بدأت منذ أسبوعين بهدف تدمير مخزون الحوثيين الذين تدعمهم إيران من الطائرات المسيرة بعد الهجوم الذي استهدف عرضا عسكريا للجيش اليمني قبل أكثر من شهر وأدى لمقتل مسؤول سام في المخابرات اليمنية.

وكان الإمارات قد توعدت أمس على لسان مسؤول رفيع أن التحالف السعودي سيستعمل القوة لإجبار الحوثيين على الانسحاب من مدنية الحديدة الاستراتيجية كما يقتضيه اتفاق السلام بين الطرفين والذي رعته الأمم المتحدة.