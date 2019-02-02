شاهد: كيف يساهد جرذ الأرض "فيل" بتوقع حالة الطقس

بعد أسبوع من العواصف الثلجية والطقس البارد الذي ضرب وسط غرب الولايات المتحدة، توجهت أنظار الأمريكيين إلى ولاية بنسلفانيا، على أمل أن يقدم لهم حيوان جرذ الأرض الشهير "فيل بانكساتوني" (تبعا لاسم البلدة) أملا بما يتعلق بقادم الأيام.

وبالفعل، جلب فيل أخبارا سارة صباح السبت، حيث فشل في رؤية ظلّه، وبالتالي، فإن ذلك من شأنه أن يؤشر على قدوم الربيع باكرا هذا العام.

وتجذب توقعات فيل الآلاف إلى بلدة بانكساتوني، كل عام، لحضور هذا التقليد الذي يقام يوم الثاني من شباط/فبراير منذ 1887.

وتعود جذور هذا الاحتفال إلى ألمانيا في الأساس، ويقوم على أسطورة تقول أن جرذ الأرض يتفقد ظله في ثاني أيام شهر شباط من كل عام، فإذا شاهد ظله فإن الشتاء يطول، فيما يأتي الربيع مبكرا إذا حدث العكس.

وارتفعت أصوات الصياح والبهجة إثر الإعلان عن توقعات فيل، فيما نصح أحد المتحدثين الجمهور بتحضير ملابس السباحة.

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