شاهد: صور الأسبوع في 60 ثانية

ضمن لقطات هذا الأسبوع: امرأة تمشي في الثلج خلال عاصفة شتوية في بوفالو في نيويورك/ المختص في رياضة التسلق الفرنسي آلان روبار المعروف بالرجل العنكبوت يعتلي برج "جي تي" الدولي في مدينة ماكاتي في العاصمة الفلبينية مانيلا/زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا للبلاد يتحدث إلى وسائل الإعلام وابنته بين أحضانه وإلى جانبه زوجته فابيانا روزاليس، أثناء تجمع مع أنصاره لتقديم خطة حكومية للمعارضة في العاصمة كاراكاس/متظاهرون فلسطينيون يلوحون عبر إطار عجلة تحترق خلال صدامات مع جنود الاحتلال الإسرائيليين في قرية المغير في رام الله/طلبة بلجيكيون يدعون إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة التغير المناخي خلال مظاهرة وسط بروكسل/سياج فاصل على الحدود المكسيكية الأمريكية في تيخوانا/مهاجرة مع طفلها في هندوراس في انتظار من ينقلها أثناء رحلتها باتجاه الولايات المتحدة/ البابا فرنسيس يركب طائرة مغادرا مطار توكومان الدولي في مدينة بانما/أمواج عاتية تتكسر على رصيف حذو قطار يعبر مدينة داوليش جنوب غربي بريطانيا/الممثلة الامريكية غلين كلوز ترفع جائزتها خلال الدورة 25 لجوائز غيلد الخاصة بنجوم السينما في لوس أنجلس، لدورها في فيلم "الزوجة".