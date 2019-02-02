شاهد: تايوانية تشارك منزلها مع 4 خنازير وكلب

تعيش جيني تساي الفتاة التايوانية البالغة من العمر 43 عاما مع كلب و4 خنازير، وتفرح بالإعتناء بهم ومشاركتهم شقتها وحياتها اليومية وتقدم تساي لكل حيوان البطانية الخاصة به إضافة إلى الملابس، وتقول تساي ان خنازيرها "ذكية للغاية لدرجة أنها تفهم كيفية فتح الثلاجة، التي تضطر اليوم إلى حمايتها بحبل لمنعهم".

وبحسب التقويم الفلكي الصيني، فإن العام 2019 هو "عام الخنزير"، ومواليد هذا البرج بالنسبة للحسابات الصينية هم من أبصروا النور في واحدٍ من هذه الأعوام: 1923، 1935، 1947، 1959، 1971، 1983، 1995، 2007.

وينظر الصينيون إلى الخنزير كحيوان لطيف، بسيط، وصريح، يرمز إلى الحظ والثروة.