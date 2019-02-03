البابا يطالب أطراف النزاع اليمني باحترام الهدنة قبيل سفره إلى الإمارات

طالب البابا فرنسيس اليوم، الأحد، أطراف النزاع في اليمن باحترام الاتفاقيات التي تمّ التوصل إليها فيما يتعلّق بالهدنة في مدينة الحديدة، وذلك بشكل طارئ.

وتعتبر الحديدة حجر الأساس في عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى اليمن.

وجاء حديث الحبر الأعظم قبيل انطلاقه إلى الإمارات العربية المتحدة بساعة واحدة، وكما هو معروف فإن الإمارات تشكّل جزءاً من التحالف العربي الذي يخوض الحرب في اليمن.

وقال البابا في كلمته التي ألقاها في الفاتيكان بعد صلاة الأحد "أنادي جميع أطراف النزاع اليمني والمجتمع الدولي لتعزيز احترام الاتفاقيات التي تمّ التوصل إليها، وذلك بشكل طارئ، وأطالبهم بتأمين توزيع الطعام والعمل لخير الشعب (اليمني)".

وأضاف الحبر الأعظم الذي يصل اليوم الأحد إلى شبه الجزيرة العربية "أتابع بقلق شديد الأزمة الإنسانية في اليمن. الشعب مرهق من النزاع الطويل وهناك الكثير من الأطفال الذين يعانون من الجوع، ولكن محاولات الوصول إلى مستودعات الأغذية تبوء بالفشل".

وتابع البابا قائلا "صرخات هؤلاء الأطفال وأهاليهم ترفع أمام لله"، مضيفاً "لنرفع صلواتنا بقوة. لأن هناك أطفالاً يعانون من الجوع والعطش. لأن هناك أطفالاً من دون دواء ويعيشون في خطر الموت".

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال البابا كلاماً لم يكن موجوداً في نصّ كلمته.

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وأدت الحرب في اليمن إلى مقتل نحو 100 ألف شخص وجرح 60 ألف آخرين. وتقود كلّ من السعودية والإمارات قوات التحالف العربي لدحر الحوثيين المدعومين من اليمن.

ولكن منظمات غير حكومية ومنظمات أخرى معنية بحقوق الإنسان تقول إن أعداد القتلى والجرحى في الحرب اليمنية أكبر من ذلك بخمس مرات.

بحسب وكالة الصحافة الفرنسية أيضاً، سيلتقي البابا سيلتقي مع ولي العهد محمد بن زايد آل نهيان في جلسة مغلقة، حيث من المتوقع أن يتطرقا إلى موضوع اليمن.