شاهد: استعراض مثير لراقصي مسابقة التزلج الفضائي

كانت كالي ويتنبرغ من الولايات المتحدة، إحدى الفائزات في مسابقة لعبة التزلج الفضائي الداخلي، بمدينة جيرونا الأسبانية، يوم الأحد.

وحصلت اللاعبة البالغة من العمر 14 عاما على أعلى مرتبة في فئة "الأداء الحر"، داخل غرفة زجاجية.

وأظهر المشتركون مهاراتهم البهلوانية في المسابقة التي جذبت حشدا كبيرا من الناس.

وكان من بين الفائزين الآخرين "ويندور دي سي"، والثنائي الإسباني "سيزار ريكو" و"جاليجو"، حيث احتلا المركز الأول في فئة "الأسلوب الديناميكي 2"، والفريق البلجيكي "The Fantastic4" الذي فاز بفئة المجموعة المكونة من أربعة أفراد.

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