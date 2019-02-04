شوارع بلا أسماء.. سكان بلدية ألمانية يصوتون ضد تسمية طرقهم

صوت أغلبية سكان بلدية هيلغرميسين في شمال غرب ألمانيا يوم الأحد ضد وضع أسماء على شوارع بلدتهم التي تكتفي بوضع أرقام للبنايات مما يصعب من مهمة الوصول إليها في كثير من الأحيان.

ويعيش سكان البلدية البالغ عددهم 2200 نسمة بشوارع بلا أسماء مما دفع المجلس المحلي لاقتراح الاستفتاء على تسمية شوارع البلدية.

وصوت 60% من الناخبين ضد المقترح الذي يتم الاستفتاء عليه للمرة الثانية بعد محاولة مشابهة قوبلت أيضاً برفض السكان عام 2013.

وتشكو شركات البريد وخدمات الشرطة كما يعاني الزوار من صعوبة الوصول إلى بعض العناوين بالبلدية في ظل عدم وجود أسماء للشوارع.

وتعد نتيجة استفتاء الأحد ملزمة حتى عام 2021.

وتكونت بلدية هيلغرميسين من عدة قرى مجاورة في شمال ألمانيا في سبعينيات القرن الماضي.