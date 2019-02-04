دراسة بريطانية: نصف الألمان والفرنسيون يعارضون قيم الإسلام

خلصت دراسة حكومية بريطانية حول مواقف وآراء سكان عدة دول تجاه الأديان المختلفة إلى رفض أكثر من نصف الألمان لقيم الدين الإسلامي.

وتوصلت الدراسة، التي أجرتها هيئة YouGov البريطانية، إلى معارضة 53% من الألمان و49% من الفرنسيين للقيم الإسلامية.

كذلك أظهرت النتائج رفض 37% من الأمريكيين و32% من البريطانيين لقيم الدين الإسلامي.

وتم استقصاء النتائج عبر مشاركين في دول ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا في الغرب، بالإضافة إلى مصر والمملكة العربية السعودية والجزائر والإمارات من الدول ذات الأغلبية المسلمة في الفترة بين ديسمبر – كانون الأول من العام الماضي ويناير – كانون الثاني من العام الحالي.

واعتبر 47% من الألمان و46% من الفرنسيين و38% من البريطانيين و36% من الأمريكيين قيم الإسلام صادمة لحضارات مجتمعاتهم الغربية.

من ناحية أخرى، قال 50% من المشاركين المصريين إن القيم المسيحية متوافقة بشكل عام وقيم مجتمعاتهم، في حين اعتبر 31% من الإماراتيين و13% من الجزائريين و9% من السعوديين القيم المسيحية متوافقة وقيمهم المجتمعية.

وأجريت الدراسة في إطار دعم لقاء الأديان على هامش مقابلة شيخ الأزهر أحمد الطيب للبابا فرنسيس بابا الفاتيكان في أبو ظبي خلال زيارة الأخير لدولة الإمارات العربية المتحدة.

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