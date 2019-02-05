طفل في الرابعة يطلق النار على والدته الحامل

أطلق طفل في الرابعة من عمره يوم السبت النار على والدته الحامل وأصابها في وجهها، في سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن وجد مسدسا تحت الفراش.

المتحدث باسم شرطة منطقة كاونتي ريان أبوت وصف ما حدث بأنه حادث عرضي، وقال:"الأم وهي في الشهر الثامن من الحمل في حالة مستقرة، وهي ترقد في المستشفى حاليا، بعد أن تعرضت لإصابة خطرة"، بحسب ما ذكره موقع NBC News .

وألمح إلى أن الصغير كان في غرفة أبويه يوم الحادثة، عندما وجد المسدس وقد كان معبأ وغير مؤمن، بينما كان الأب مستلقيا بالقرب من الأم في تلك اللحظة، حيث استل الطفل المسدس وأطلق النار على والدته وأصابها في وجهها.

وأكد أن المسدس غير مرخص، لكنه ليس مسروقا أيضا، ولم يوضح ما إن كان الأب سيلقى عقابا أو ستوجه له حيازة سلاح بدون ترخيص.

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