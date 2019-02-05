شاهد: اعادة عرض لوحة بانكسي التي مزقت نفسها

اتخذ متحف ألماني إجراءات احترازية، بعد ما حصل مع لوحة بانكسي، التي تظهر فيها فتاة تحمل بالونا لونه أحمر، والتي تمزقت تلقائيا بعد أن بيعت في مزاد علني، قبل عرضها للناس من جديد.

وكانت اللوحة التي دفع فيها أحد هواة جمع اللوحات أكثر من مليون جنيه إسترليني أكتوبر الماضي، قد تحركت بشكل تلقائي ليخرج نصفها تقريبا من الإطار وقد تعرض للقص، ما إن هوت المطرقة للإعلان عن إتمام الصفقة.

وقد فتح متحف بادن بادن فريدر بوردا الإطار ليفحص ما إن كان هنالك بطاريات مخبأة داخل اللوحة، قبل إخراجها للعرض، خوفا من أن يكون الفنان المشهور، والمجهول الهوية بنفس الوقت، قد حضر خدعة جديدة.

يذكر أن بانكسي اشتهر بلوحاته الجدارية، ذات الموضوعات السياسية والاجتماعية، كتلك الموجودة على جدار الفصل الذي بنته اسرائيل في الضفة الغربية، أو في ديزني لاند حيث رسم شخصية لمعتقل في غوانتانامو.