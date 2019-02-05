شاهد: فيضانات في البوسنة بسبب الأمطار وذوبان الثلوج

أدت الأمطار الغزيرة، وسط البوسنة إلى فيضان الأنهار، ما أدى إلى إغلاق الطرقات والجسور، وتضرر بعض المنازل.

وفي قرية توبسيك بولجي تم اخلاء عشرات المنازل، وسعت البلدية إلى إقامة سدود وسواتر صغيرة لمنع تقدم المياه إلى مناطق أخرى، بعد أن دُمرت الطرق المؤدية إليها بسبب تيار مياه جارف انحدر من الجبال المحيطة.

فالكارثة ازدادت بعد أن ارتفعت درجات الحرارة من صفر إلى أكثر من 15 درجة مئوية، ما أدى إلى ذوبان الثلوج على قمم الجبال، وأحدثت فيضانات.

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ورفعت أجهزة الدفاع المدني البوسنية تحذيرات أمنية للأجزاء الوسطى من البلاد، كما تم اجلاء كبار السن من منازلهم.

أحد العاملين في الدفاع المدني في مدينة بركو قال:"سنراقب مستوى مياه نهر سافا، ففي حال ارتفع أكثر فإن المدينة ستواجه أزمة".

إيدين فورتو رئيس وزراء سراييفو قال:"خلال هذه الأزمة، كل شخص كان في موقعه يراقب ما يحدث ويعمل لحل المشكلة، الوضع تحت السيطرة، نحن جاهزون للتصرف بحسب الظروف الجوية".